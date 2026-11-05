Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc Phòng tặng bằng khen trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: X.D

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Cùng tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị); đại biểu Cục Người có công (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo UBND 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4, gồm: Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và TP. Huế.

Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.D

Quân khu 4 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng; trong đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Quân khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương của các chiến trường. Toàn Quân khu có 138.911 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu; còn 30.824 liệt sĩ chưa phát hiện, quy tập và 43.474 liệt sĩ chưa rõ thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập. Đối với liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, còn khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập. Trên địa bàn có 377 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 235 nghĩa trang với 35.983 mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 24/9/2026, Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang; trong đó có 21.641 mộ đủ điều kiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tiến hành bàn giao Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y/Bộ Y tế chặt chẽ, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối; 14.342 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. So với tiến độ BCĐ Quốc gia giao, Quân khu vượt tiến độ 7 tháng.

Mùa khô 2025-2026, các đơn vị Quân khu 4 quy tập được 144 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến ngày 3/11/2026, Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập 471 hài cốt liệt sĩ, trong đó 201 hài cốt trong nước và 270 hài cốt tại Lào.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.D

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả, kinh nghiệm; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong triển khai giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu toàn chiến dịch.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và đồng chí trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 - Ảnh: X.D

Đồng chí Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 trao thưởng cho các tập thể - Ảnh: X.D

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo Quân khu 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.000-1.100 hài cốt liệt sĩ; tổ chức tiếp nhận, hồi hương, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, trang nghiêm, trọng thị, chu đáo. Tiếp nhận và trao trả kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho các thân nhân liệt sĩ khi có thông báo của cơ quan giám định; phối hợp với ngành Nội vụ và các địa phương xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng; triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ có một phần thông tin khi có hướng dẫn của trên. Triển khai thực hiện kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đợt 2) bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng tiến độ theo địa danh mới và chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.D

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã trao tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể và 1 cá nhân (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và đồng chí trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị); Ban Chỉ đạo Quân khu 4 trao tặng bằng khen của Quân khu cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.