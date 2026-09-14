Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị chủ động giúp nhân dân ứng phó mưa bão

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị có mặt ở nhiều điểm nguy hiểm hỗ trợ người dân ứng phó mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do hoàn lưu sau áp thấp nhiệt đới kết hợp cùng không khí lạnh đang gây ra đợt mưa rất lớn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trên địa bàn, từ ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống, kịp thời hỗ trợ Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Nhiều nơi ở địa bàn tỉnh Quảng Trị ngập sâu do mưa lớn kéo dài.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, tình hình địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt. Lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Tính đến chiều 14/9, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thiệt hại nặng nhất với 5 căn nhà bị hư hại, gần 600 ngôi nhà bị ngập. Tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có gần 1.000 héc-ta lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại. Giao thông gặp nhiều khó khăn với 19 vị trí quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập gây ách tắc và 55 vị trí cầu tràn, ngầm tràn ngập sâu từ 0,2 mét đến trên 1 mét.

Lực lượng chức năng có mặt ở nhiều điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng mưa lớn chỉ đạo hỗ trợ Nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, nước lũ sông Ô Giang chảy xiết đã cuốn trôi 3 sà lan dạt về phía cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị, khiến cơ quan chức năng phải khẩn cấp phong tỏa, kiểm tra hiện trường để bảo đảm an toàn cho trục đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1. Lực lượng chức năng tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 712 hộ dân tại các vùng trũng thấp, ngập sâu và nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

Trên biển, hơn 53.500 tàu thuyền cùng hơn 211.000 lao động đã được kiểm đếm, thông báo hướng đi để chủ động di chuyển phòng tránh.

Tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, chủ động rà soát các khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn, kịp thời tham mưu, hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức sơ tán Nhân dân khi cần thiết.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng kịp thời hỗ trợ người dân ở vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Tại các địa bàn do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước tại nhiều khu vực dâng cao, gây ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của Nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương triển khai lực lượng, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản, vật chất đến nơi an toàn.

Với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát địa bàn, sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm; chủ động phối hợp với các lực lượng theo dõi diễn biến mưa, mực nước, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Bộ CHQS tỉnh xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Quảng Trị có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vượt qua mưa bão.

Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, luôn là lực lượng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vượt qua mưa bão./.