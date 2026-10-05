Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát động các nội dung thi đua

Trong chương trình, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát động các nội dung thi đua. Theo đó nội dung thi đua gồm: thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Thời gian diễn ra đợt thi đua cao điểm là 80 ngày, bắt đầu từ ngày 5/10 đến ngày 25/12/2026.

Trong quá trình thi đua, lực lượng sẽ tập trung duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, nền nếp các chế độ chính quy; tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý con người và các mối quan hệ của quân nhân; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Phấn đấu hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc, trở thành “quân nhân số”...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia buổi phát động thi đua cao điểm

Trên cơ sở các nội dung thi đua, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thi đua, thực hiện nghiêm các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ký chứng nhận giao ước thi đua của các cơ quan trực thuộc Bộ CHQS tỉnh

Tại chương trình, đại diện các cơ quan Tham mưu, Chính trị và Hậu cần - Kỹ thuật trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tham gia ký kết giao ước thi đua quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong đợt thi đua cao điểm này.

Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (Narra) năm 2026

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (Narra) năm 2026.