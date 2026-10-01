Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026).

Quang cảnh Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì lễ phát động. Dự lễ có thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5/10 đến 25/12/2026, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Các đại biểu dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Thông qua đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục được giáo dục về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Hoàng Văn Toàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đợt thi đua sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đề ra.