Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phấn đấu hoàn thành số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trước ngày 15/11/2026

- Sáng 31/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, thống nhất nội dung, thời gian hoàn thành số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cấp ban CHQS xã, phường. Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành 100% việc sao chụp, chuyển hồ sơ giấy sang bản điện tử. Tuy nhiên, tiến độ đưa dữ liệu lên kho số hóa của Bộ Quốc phòng tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm do một số tài khoản không đăng nhập được, bị lỗi; chữ ký số cá nhân bị khóa, ảnh hưởng đến việc đưa dữ liệu lên hệ thống; thiếu máy tính, máy quét chuyên dụng và hệ thống thiết bị chưa đồng bộ; cán bộ chuyên trách Ban CHQS cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc...

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại biểu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ số hóa hồ sơ trước ngày 15/11/2026.Đồng chí yêu cầu trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần rà soát, thống nhất số liệu hồ sơ; khẩn trương khắc phục những khó khăn về tài khoản đăng nhập, chữ ký số, trang thiết bị và kỹ năng thao tác của cán bộ, nhân viên; chủ động phối hợp với cơ quan nghiệp vụ cấp trên để tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ đã quét nhưng chưa cập nhật lên hệ thống, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài. Qua đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh.