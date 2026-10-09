Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm tình hình công tác tôn giáo tại xã Sơn Lộ

Xã Sơn Lộ có 1.066 hộ với 5.787 nhân khẩu, trong đó, có 12 điểm nhóm đạo Tin Lành được chính quyền công nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung, thuộc các dân tộc Mông, Dao với 1.875 tín đồ tham gia.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định; tổ chức tuyên truyền 43 lần, thu hút 2.350 lượt người tham gia, trong đó, có khoảng 1.500 tín đồ đạo Tin Lành. Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại các địa bàn có đông đồng bào theo đạo được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện công tác tôn giáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới...

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, gắn thực hiện công tác tôn giáo với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo xã Sơn Lộ tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao tặng 10 suất quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện công tác tôn giáo tại xã.