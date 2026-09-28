Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Tham gia hội thi có 16 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi bộ tiêu biểu, đạt thành tích cao tại các hội thi cấp cơ sở. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Thi hiểu biết chung bằng hình thức trắc nghiệm; thuyết trình về mô hình hoặc cách làm hay, sáng tạo; thực hành và xử lý tình huống.

Các đại biểu dự khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 do Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, các thí sinh đã thể hiện kiến thức chuyên môn, sự am hiểu nguyên tắc tổ chức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Nhiều phần thi cho thấy khả năng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, xử lý tình huống phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ ở cơ sở.

Các thí sinh thực hiện phần thi tại Hội thi.

Hội thi góp phần đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cấp ủy, đồng thời tạo diễn đàn để các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phát biểu bế mạc, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thí sinh; khẳng định hội thi là dịp đánh giá năng lực, kỹ năng của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, làm cơ sở tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Hội thi.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (19/10/1946 - 19/10/2026).

Thượng tá Lương Hoàng Giang trao giấy khen cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Kết thúc hội thi, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai trao giấy khen cho 1 thí sinh đạt giải nhất, 2 thí sinh đạt giải nhì, 3 thí sinh đạt giải ba và 4 thí sinh đạt giải khuyến khích; trao Giấy chứng nhận “Bí thư chi bộ giỏi năm 2026” cho các thí sinh tham gia hội thi.