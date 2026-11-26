Quang cảnh hội nghị.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Với chủ đề “Chủ động phòng ngừa, quản lý sâu sát, chấn chỉnh nghiêm minh, trách nhiệm rõ ràng, chuyển biến thực chất”, hội nghị tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh về công tác quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Trong đó, tập trung làm rõ các nội dung của Chỉ thị số 1161-CT/QUTW, Chỉ thị số 76/CT-BQP, Chỉ thị số 676-CT/QUTW, Hướng dẫn số 1690/HD-CT của Tổng cục Chính trị, các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 2 và Hướng dẫn số 3765/HD-CT ngày 09/11/2026 của Cục Chính trị Quân khu 2.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả, thực trạng công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, chấp hành pháp luật, quản lý việc sử dụng mạng xã hội và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua. Các đại biểu đi sâu phân tích những hành vi vi phạm, làm rõ nguyên nhân, hậu quả và các nguy cơ tiềm ẩn; từ đó đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong tình hình mới.

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi thẳng thắn những vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ quan, đơn vị. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ chủ trì trong nắm bắt, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; tăng cường quản lý quân nhân trong giờ làm việc, giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Đặc biệt, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng mạng xã hội, chủ động nhận diện, phòng ngừa những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, nhận thức và hành vi. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý quân nhân, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, kiên quyết không để những vi phạm nhỏ kéo dài, tích tụ và phát triển thành vi phạm nghiêm trọng.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên về công tác quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí yêu cầu phải cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức và từng cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác quản lý cần được đổi mới theo hướng sâu sát, chủ động, khoa học; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục, nêu gương với duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, thống nhất tại cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đối thoại, trao đổi, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Tuyệt đối không chủ quan, giản đơn trong quản lý; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội hoặc mất an toàn trong công tác, sinh hoạt.

Đối với đội ngũ cán bộ các cấp, cần tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trên mọi phương diện, từ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đến tác phong công tác và ý thức chấp hành kỷ luật. Mỗi cán bộ phải thực sự nói đi đôi với làm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và sự tiến bộ của bộ đội làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc tự kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Trên cơ sở nội dung hội nghị, khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Hội nghị là dịp quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với công tác quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật; qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm khắc phục những hạn chế, xây dựng môi trường chính quy, kỷ luật, an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.