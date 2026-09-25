Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai kiểm tra bắn đạn thật năm 2026

Trước khi kiểm tra, các đơn vị đã quán triệt đầy đủ nội dung, quy định bảo đảm an toàn; đồng thời tổ chức ôn luyện kỹ thuật bắn, củng cố thao trường, bia, bảng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Nội dung kiểm tra gồm: bắn súng AK bài 1 cho quân nhân chuyên nghiệp với 3 tư thế (đứng, quỳ, nằm bắn) và bắn súng K54 cho sĩ quan.

Kiểm tra bắn đạn thật súng K54 đối với sĩ quan.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá thực chất trình độ kỹ thuật, khả năng sử dụng vũ khí, bản lĩnh, tâm lý và ý thức tổ chức kỷ luật của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; nhất là khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực hành. Qua đó, giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc chất lượng đội ngũ, kịp thời xác định những nội dung còn hạn chế để có biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tại thao trường, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, nắm chắc yếu lĩnh động tác, giữ vững tâm lý, bình tĩnh, tự tin trong từng lượt bắn. Công tác kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc; cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, phục vụ thực hiện đúng chức trách, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Kiểm tra bắn đạn thật súng AK đối với quân nhân chuyên nghiệp

Thông qua kiểm tra góp phần đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.