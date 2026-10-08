Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai giành giải Nhất hội thao Quân khu 2

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại gameshow “Sắc màu Sao Vuông” và Hội thao thể dục thể thao Quân khu 2.

Dự hội nghị có Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng các cán bộ, chiến sĩ, vận động viên tham gia các hoạt động.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tuyển chọn, thành lập các đoàn tham gia thi đấu, giao lưu và đạt nhiều thành tích nổi bật.

Tại gameshow “Sắc màu Sao Vuông”, đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành giải Ba toàn đoàn.

Đặc biệt, tại Hội thao thể dục thể thao Quân khu 2, đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai xuất sắc giành giải Nhất khối thi đấu giữa Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh; giành giải Nhất nội dung cầu lông đôi nam; giải Nhì các nội dung cầu lông đôi nam nữ và pickleball đôi nam. Đội bóng đá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng có thành tích thi đấu tốt.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Anh Tuấn -Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những thành tích các đoàn đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả tham gia các hoạt động không chỉ khẳng định phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai quyết định khen thưởng 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao thể dục thể thao và gameshow “Sắc màu Sao Vuông” (ảnh trên).