Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 852

Đoàn kiểm tra công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, chú trọng kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ, thể lực và công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật…

Đoàn công tác kiểm tra nội dung co tay xà đơn đối với chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 852.

Trung đoàn 852 quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ. Đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra kết thúc 3 tiếng nổ cho 270 chiến sĩ mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 125 học viên, trong đó 96 học viên đạt loại giỏi. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tích cực; kết quả kiểm tra huấn luyện điều lệnh, giáo dục pháp luật 100% đạt yêu cầu, hơn 80% khá, giỏi.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thất Khê (Lạng Sơn); hỗ trợ xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đường nông thôn và xây dựng các trường học tại các xã biên giới với hơn 10.000 ngày công. Duy trì tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và tăng gia sản xuất được chú trọng. Thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho tàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Mã Thanh Hùng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử trí hiệu quả các tình huống. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khắc phục những hạn chế trong công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường; tăng cường quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị; chăm lo đời sống bộ đội. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.