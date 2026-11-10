Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các xã

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các luật sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, chú trọng việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự, hội đồng khám sức khỏe; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên; công tác phối hợp giữa Ban CHQS cấp xã với các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; quy trình rà duyệt, sơ tuyển, xét duyệt công dân tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; công tác lập danh sách, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và việc thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân. Đồng thời, kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ, báo cáo kết quả thực hiện nghĩa vụ quân sự; việc niêm yết công khai các nội dung theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật.

Qua kiểm tra, các xã làm tốt công tác tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Đoàn công tác yêu cầu các xã khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình xét duyệt, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và sức khỏe; không để xảy ra sai sót trong quá trình tuyển chọn. Qua đó, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027, bảo đảm chất lượng.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 25 - 27/11; thẩm tra, xác minh chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển quân từ ngày 15/12/2026 - 8/1/2027.