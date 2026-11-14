Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại các xã, phường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu tác chiến; kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng lực lượng; công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, khoa học quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Thông qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, sổ sách, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Qua kiểm tra nhằm kịp thời đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các đơn vị khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.