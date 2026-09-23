Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Phục Hòa

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị và kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến, công tác phối hợp giữa các lực lượng; kiểm tra thực địa các khu vực thực binh, công tác chuẩn bị luyện tập của các lực lượng tham gia diễn tập và công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại thao trường thực binh A3.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phục Hòa tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án diễn tập; chuẩn bị lực lượng, xây dựng công sự, trận địa, bố trí các thiết chế trên thao trường, bảo đảm sát tình hình thực tế và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Phục Hòa và các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những nội dung còn thiếu; thống nhất phương pháp tổ chức, điều hành và thực hành diễn tập; bám sát ý định diễn tập, tổ chức luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Đồng thời, chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ diễn tập tại khu vực thực binh.