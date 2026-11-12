Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên

Tham dự có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định; tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng và xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nền nếp, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật; chuẩn bị chu đáo nhiệm vụ huấn luyện năm 2027, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp xã. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; duy trì nghiêm nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.