Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phát động đợt thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5

Ngày 22-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào truyền thống, kết nối và tri ân”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22-11-1946 - 22-11-2026). Đại tá Võ Văn Viên - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại tá Võ Văn Viên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 22-10 đến 22-11-2026, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đợt thi đua chú trọng phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ; tiếp tục rà soát hồ sơ, dữ liệu, mẫu sinh phẩm, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua nhằm giáo dục, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5; khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Viên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung và chỉ tiêu đợt thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo; gắn kết quả thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.