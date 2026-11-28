Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng Quân đội trong vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đưa pháp luật đến gần người dân

Vừa qua, tại xã Cà Ná, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027” (gọi tắt là Đề án 1371) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) và Nhân dân trên địa bàn. Hội nghị tập trung vào 2 nội dung gắn trực tiếp với thực tiễn địa bàn ven biển là Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thông qua phần trình bày của các báo cáo viên Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 (Quân khu 5) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cà Ná đã giúp các đại biểu tham dự hội nghị hiểu hơn về những quy định của pháp luật trong công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự và chống khai thác IUU.

Thượng tá Đặng Đình Phúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Tây Ninh Hòa.

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền còn được kết hợp với tiểu phẩm sân khấu hóa, biểu diễn văn nghệ và cấp phát tờ gấp pháp luật giúp nội dung hội nghị dễ tiếp cận. “Những nội dung được báo cáo viên truyền đạt rất gần gũi, thiết thực với đời sống người dân. Sau hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền lại trong các cuộc họp thôn, vận động người dân tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”, bà Nguyễn Thị Ánh Phương - Trưởng thôn Thương Diên (xã Cà Ná) chia sẻ. Còn ông Đào Văn Bình - người dân thôn Lạc Tân 1 (xã Cà Ná) cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn những quy định về khai thác thủy sản và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là những kiến thức cần thiết để mỗi người tự giác chấp hành, đồng thời nhắc nhở người thân cùng thực hiện”.

Theo Đại tá Võ Văn Viên - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến gần hơn với người dân, gắn với đặc điểm từng địa bàn là cần thiết. Những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở để mỗi người dân đều được tiếp cận, hiểu biết và hành động theo Hiến pháp, pháp luật. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình triển khai Đề án 1371 nhằm phát huy vai trò của lực lượng Quân đội trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 10 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2.700 lượt cán bộ, chiến sĩ; phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền cho cán bộ, LLVT và Nhân dân 10 xã, phường, với tổng số hơn 3.500 lượt người tham dự; cấp phát hơn 20.000 tờ gấp, hơn 2.000 cuốn sách hỏi - đáp pháp luật và gần 1.500 đầu sách, báo, tạp chí phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thực hiện Đề án 1371, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm địa bàn và từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị duy trì thông báo chính trị, thời sự; tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các hình thức tuyên truyền trực quan, lưu động. Bên cạnh các buổi tuyên truyền trực tiếp, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng tài liệu phổ biến pháp luật bằng mã QR, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm, đơn vị phối hợp tổ chức 20 buổi tọa đàm, diễn đàn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, phối hợp tổ chức một phiên tòa giả định tại Trung đoàn Bộ binh 974, thu hút hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và dân quân tham gia.

Người dân xã Cà Ná nêu tình huống pháp lý đề nghị cán bộ giải đáp tại buổi tuyên truyền.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả như: “Tổ tư vấn pháp luật”, “Ngày Pháp luật”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Tiết học Biên cương”; các mô hình chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật, không đào ngũ và không khói thuốc lá… Hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng được củng cố; hoạt động của “Tổ tâm lý - pháp lý quân nhân” góp phần tư vấn, tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác của bộ đội. Đối với địa bàn ven biển, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức: Hệ thống truyền thanh, bản tin cảng cá, tờ rơi, pa nô, áp phích, nhóm Zalo ngư dân; gặp gỡ trực tiếp tại cộng đồng, bến cá, tàu thuyền; tổ chức tập huấn và vận động chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không khai thác trái phép, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành quy định về lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình.

Cán bộ, chiến sĩ phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Cà Ná.

Đại tá Võ Văn Viên cho biết, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai Đề án 1371 gắn với nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ngày 27-11, tại xã Tây Ninh Hòa, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình - nhận diện hành vi, trách nhiệm pháp lý và giải pháp xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc”. Đồng thời, xem tiểu phẩm tuyên truyền những quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 bằng hình thức sân khấu hóa; qua đó giúp người dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức tặng quà cho 5 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong chấp hành pháp luật và tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; cấp phát 400 tờ gấp tuyên truyền pháp luật.