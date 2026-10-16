Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đạt giải cao tại hội thao Phòng không toàn quân năm 2026

Ngày 15-10, tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 (TP. Đồng Nai), Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức lễ bế mạc Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật đối với lực lượng phòng không năm 2026. Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đạt thành tích nổi bật với 1 giải nhì và 1 giải ba toàn quân.

Hội thao có sự tham gia của lực lượng phòng không thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34 và các Vùng 3, 4, 5 thuộc Quân chủng Hải quân. Sau 2 ngày tranh tài, các lực lượng hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Văn Hải và Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm kiêm nhiệm chụp hình lưu niệm tại lễ bế mạc.

Thực hiện kế hoạch của Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân và Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa thành lập đoàn tham gia hội thao với 46 cán bộ, chiến sĩ, do Đại tá Nguyễn Văn Hải - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn. Lực lượng tham gia gồm: Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm kiêm nhiệm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thuộc Ban CHQS phường Tây Nha Trang.

Để chuẩn bị tham gia hội thao, từ ngày 7 đến 22-9, đoàn tổ chức huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Trung đoàn Bộ binh 974. Từ ngày 24-9 đến 7-10, lực lượng tiếp tục luyện tập tại Trường bắn TB2 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Quân khu 5. Quá trình huấn luyện được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng và thực hành xử trí các tình huống, đáp ứng yêu cầu hội thao.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt các nội dung thi đấu. Kết quả, Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm kiêm nhiệm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt giải nhì toàn quân; Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thuộc Ban CHQS phường Tây Nha Trang đạt giải ba toàn quân.