Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ xây cầu tạm số 2 tại xã Thiện Hòa

Toàn cảnh hội nghị

Đây là cây cầu tạm thứ 2 được Bộ CHQS tỉnh triển khai xây dựng tại xã Thiện Hòa nhằm giải quyết nhu cầu đi lại bức thiết của người dân địa phương. Hiện khu vực này có khoảng 80 hộ dân thuộc 2 thôn Khuổi Chặng và Khuổi Cọ thường xuyên phải qua sông. Đặc biệt, nơi đây còn có điểm trường Khuổi Chặng (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Lỗ) với nhiều giáo viên, học sinh qua lại hằng ngày.

Do chưa có cầu kiên cố, người dân và học sinh chủ yếu phải di chuyển bằng bè mảng hoặc cầu tự chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, nhất là vào mùa mưa lũ khi nước dâng cao, chảy xiết.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ xây dựng cầu tạm số 2 tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí phương án xây dựng cầu tạm số 2 từ nguồn vốn xã hội hóa; toàn bộ lực lượng và phương tiện thi công trực tiếp do Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia xây cầu tạm tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn; chỉ huy đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ chu đáo cho bộ đội.

Đặc biệt, do điều kiện thi công trên sông nước sâu, lực lượng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra.

Lực lượng được giao nhiệm vụ lên đường tham gia xây cầu tạm tại thôn Khuổi Chặng, xã Thiện Hòa

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, lực lượng tham gia thi công cầu tạm đã lên đường đến thôn Khuổi Chặng để bắt tay ngay vào việc thi công cây cầu.