Trong thời gian từ ngày 16 đến 22-11, các học viên đã được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác tham mưu, xây dựng văn kiện tác chiến, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác hậu cần, kỹ thuật và quản lý kỷ luật.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bế mạc lớp tập huấn cán bộ Ban CHQS cấp xã. Ảnh: Anh Tuấn

Trọng tâm lớp tập huấn là thống nhất quy trình xây dựng, báo cáo và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp xã; bồi dưỡng phương pháp huấn luyện, thực hành điều lệnh và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Cán bộ Ban CHQS cấp xã thực hành điều lệnh đội ngũ trong thời gian tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Anh Tuấn

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.