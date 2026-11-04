Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên bộ đội diễn tập vòng tổng hợp tại Trung đoàn 852

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra diễn tập vòng tổng hợp đối với Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 852.

Tại khu vực hành trú quân, đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức, bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của bộ đội; hệ thống công sự trận địa, công tác bảo đảm hậu cần, quân y, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ diễn tập; kiểm tra việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình hành quân, trú quân và thực hành diễn tập; nắm tình hình sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; động viên bộ đội phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt các nội dung diễn tập.

Qua kiểm tra, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch diễn tập; tổ chức hành trú quân khoa học, chặt chẽ; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chú trọng công tác quản lý quân số, vũ khí, trang bị; chủ động phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị trong suốt quá trình diễn tập. Trong quá trình hành trú quân, đơn vị cần đặc biệt coi trọng công tác dân vận, giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.