Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Lực lượng vũ trang Quân khu 9; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp…

Đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, mô hình, trang thiết bị huấn luyện, sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương.

Trong năm qua, các đơn vị đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, mô hình, trang thiết bị huấn luyện, sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào Thi đua Quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trên 79% khá, giỏi; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cho 130 xã, phường, đặc khu, đạt 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Những kết quả đó cho thấy phong trào thi đua đã thực sự được cụ thể hóa bằng chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…

Trong năm 2026, toàn Cụm đã thực hiện khen thưởng thường xuyên, chuyên đề và đột xuất cho 1.511 tập thể và 6.642 cá nhân; đề nghị cấp trên khen thưởng 1.217 huân, huy chương các loại.

Trung tướng Hồ Văn Thái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh, cùng với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 đã trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua phong trào, lực lượng vũ trang các địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt, sức sống và ý nghĩa sâu sắc của phong trào được thể hiện sinh động qua những việc làm thiết thực hướng về Nhân dân. Đó là những công trình chung sức xây dựng nông thôn mới; những ngày công giúp dân, khắc phục hậu quả thiên tai; những hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm cụ thể ấy, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng, bồi đắp tình đoàn kết quân dân và niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Đồng chí Phan Văn Thắng khẳng định, giá trị của phong trào thi đua Quyết thắng không chỉ thể hiện ở thành tích, danh hiệu, mà còn ở chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, những sáng kiến được vận dụng hiệu quả và những việc làm được Nhân dân tin tưởng, quý mến.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2026.

Trung tướng Hồ Văn Thái đề nghị Cụm thi đua nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11-2027 tại đặc khu Phú Quốc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tướng Hồ Văn Thái trao Cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ Cụm thi đua năm 2026.

Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình thi đua hiệu quả; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tổng kết Chiến dịch “500 ngày đêm”, góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2026; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể và xác định rõ thời gian hoàn thành. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng thành tích; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Đại biểu Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.