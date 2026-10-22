Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Sơ kết thi đua ngành Hậu cần quân đội năm 2026

Tham dự có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm qua, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua ngành Hậu cần và Cuộc vận động 50 sát với tình hình đơn vị, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phong trào góp phần quan trọng giúp Bộ CHQS tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; trong đó, chú trọng bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, đơn vị mới thành lập và Ban CHQS cấp xã.

Đơn vị chủ động tham mưu huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ; phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất như: “Vườn, ao, chuồng, giàn” và “Lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên tham gia phát triển kinh tế địa phương”.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các mô hình trưng bày tại hội nghị.

Về công tác quân y, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,2%, vượt chỉ tiêu 0,7%; hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật đầy đủ. Đơn vị đã cấp phát 111 tủ thuốc cho 102 Ban CHQS cấp xã và 9 chốt dân quân thường trực trên địa bàn 6 xã, phường biên giới. Hoạt động kết hợp quân - dân y được duy trì, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia và người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đóng quân.

Về xăng dầu và vận tải, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời, tiết kiệm 13% xăng dầu trong Lực lượng vũ trang tỉnh nhờ phương châm “Một cung đường nhiều điểm đến”, hạn chế trùng lặp quãng đường.

Về quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên; duy trì chế độ kiểm tra, phân cấp chất lượng, kiểm kê đúng quy định. “Giờ Kỹ thuật”, “Ngày Kỹ thuật” được thực hiện tốt, việc bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên và đột xuất giúp nâng cao hệ số kỹ thuật, kéo dài tuổi thọ vũ khí trang bị. Các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ được thực hiện tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, trao Cờ luân lưu đơn vị điểm năm 2027 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, với 92 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động với nhiều nội dung, biện pháp hiệu quả, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn cho rằng, hội nghị lần này là dịp để đánh giá toàn diện những mặt làm được, chưa được, nêu bật những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với tinh thần đó, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tin tưởng trong thời gian tới, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.