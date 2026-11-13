Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Nâng cao năng lực tác chiến 'Vòm phòng không bền vững'

Đoàn tiến hành kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS phường Đạo Thạnh và Trung đoàn 924. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống văn kiện, kế hoạch; việc thực hiện các mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9; kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” bảo vệ mục tiêu và luyện tập phương án chiến đấu…

Đại tá Nguyễn Chí Linh (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra phương án chiến đấu phòng không của Bộ CHQS tỉnh.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình và Chỉ lệnh số 12 về xử lý tình huống tác chiến phòng không luôn được Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu, Cơ quan phòng không Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tạo cơ sở để Bộ CHQS tỉnh quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Lực lượng phòng không địa phương từng bước được kiện toàn; kết quả xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong những năm qua là nền tảng để tiếp tục nâng cao năng lực tác chiến phòng không.

Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình “Vòm phòng không bền vững” và Chỉ lệnh số 12 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ bản bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác rà soát, bổ sung văn kiện, củng cố tổ chức lực lượng, huấn luyện, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng cao.

Ban CHQS phường Đạo Thạnh thực hành phương pháp xử lý tình huống trên không.

Công tác huấn luyện, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông báo, báo động, Đài, Trạm quan sát phòng không, Vọng quan sát mắt; quản lý vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật và xây dựng nền nếp chính quy được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Chí Linh biểu dương tinh thần trách nhiệm và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra thực hành các phương án, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, trình tự chỉ huy và phương pháp xử lý các tình huống.

Đại tá Nguyễn Chí Linh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch, Chương trình “Vòm phòng không bền vững” và Chỉ lệnh số 12; phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, củng cố thế trận phòng không vững chắc.