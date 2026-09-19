Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại Campuchia

Đoàn công tác triển khai khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà tới người dân Campuchia

Theo kế hoạch đoàn sẽ tổ chức khám, cấp thuốc và tặng quà tại 4 huyện của hai tỉnh Prey Veng và Pursat, Vương quốc Campuchia.

Sáng 19/9, ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã trực tiếp triển khai khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà nhu yếu phẩm tới hơn 200 người dân tại xã Tro Peang Sre, huyện Mê Sang, tỉnh Prey Veng.

Hoạt động nhằm hỗ trợ y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tri ân những cá nhân đã tận tình giúp đỡ Đội K91 trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Đồng Tháp với chính quyền, nhân dân hai tỉnh Prey Veng và Pursat.

Các y bác sĩ Bệnh viện Quân - Dân y Đồng Tháp khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân Campuchia

Song song với công tác chăm sóc sức khỏe, đoàn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân bản địa tiếp tục ủng hộ, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội K91 bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng: tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.