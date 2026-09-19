Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia
Ngày 19-9, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp do Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân - Dân y Đồng Tháp đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại 2 tỉnh Prey Veng và Pur Sat (Vương quốc Campuchia).
Trong ngày, Đoàn công tác đã khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hơn 200 người dân tại xã Tro Peang Sre, huyện Mê Sang, tỉnh Prey Veng.
Hoạt động nhằm hỗ trợ y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tri ân những cá nhân đã tận tình giúp đỡ Đội K91 trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Đồng Tháp với chính quyền, Nhân dân 2 tỉnh Prey Veng và Pur Sat.
Song song đó, Đoàn công tác kết hợp tuyên truyền, vận động người dân địa phương tiếp tục ủng hộ, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K91 bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ.
Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25-9, Đoàn công tác tổ chức khám, cấp thuốc và tặng quà tại 4 huyện của 2 tỉnh Prey Veng và Pur Sat.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/bo-chi-huy-quan-su-tinh-dong-thap-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-campuchia-a245447.html