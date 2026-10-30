Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 và Trung đoàn 924 tham gia diễn tập

Đại tá Cao Văn Thảo tặng qùa động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập, kiểm tra.

Nội dung huấn luyện bắn đạn thật chiến đấu cấp Tiểu đội, Đại đội bộ binh là hình thức huấn luyện cao nhất, là “thước đo” toàn diện để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ từ cấp Tiểu đội đến Đại đội, thể hiện kỹ năng thực hành thao tác, sử dụng vũ khí, khí tài và sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các Tiểu đội, Trung đội. Đồng thời, thể hiện rõ hành động, năng lực, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh chiến đấu của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian qua, các đơn vị đã vượt qua mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thực hành huấn luyện với cường độ cao để nắm chắc kỹ, chiến thuật, rèn luyện nâng cao sức bền, dẻo dai để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ xung phong tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS, Đại tá Cao Văn Thảo ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng ủy, Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 Trung đoàn đã đạt được trong cuộc diễn tập lần này.

Đại tá Cao Văn Thảo tin tưởng rằng, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống quyết chiến quyết thắng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thông qua diễn tập và kết quả kiểm tra góp phần rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, tác phong, phương pháp tổ chức chỉ huy, điều hành diễn tập và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật của cán bộ, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, kiểm tra đánh giá, nâng cao trình độ chỉ huy của cán bộ các cấp trong diễn tập, hành quân, trú quân, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu; trình độ hiệp đồng giữa các Tiểu đội, Trung đội và khả năng vận dụng kỹ chiến thuật trong chiến đấu. Qua đó, rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.