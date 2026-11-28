“Sắc màu sao vuông” là sân chơi hấp dẫn, bổ ích dành cho lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), nhằm tuyên truyền pháp luật về DQTV, quốc phòng, quân sự; phản ánh toàn diện công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong lực lượng DQTV. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, nâng cao kiến thức quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Phần thi "Chào hỏi" của Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp.

Các đội thi trải qua 4 phần thi. Phần thi “Chào hỏi” với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội, DQTV và truyền thống địa phương. Phần thi “Sao vuông thông thái”, thi trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật về DQTV, quân sự, quốc phòng và các nội dung pháp luật có liên quan. Phần thi “Sao vuông khỏe” với các hoạt động vận động thể hiện sự nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng, khéo léo, sức khỏe và tinh thần may mắn. Phần thi “Sao vuông tài năng” với hình thức sân khấu hóa, thể hiện năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phản ánh nhiệm vụ của lực lượng DQTV.

Các đội tranh tài ở phần thi "Sao vuông thông thái".

Tham gia chương trình, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp thành lập đội thi mang tên “Đất Sen hồng”, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, DQTV và đơn vị kết nghĩa.

Với hình thức dàn dựng sân khấu sinh động, các phần thi kết hợp hài hòa giữa kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương với văn hóa, văn nghệ và kỹ năng biểu diễn. Những nét đặc trưng về truyền thống, văn hóa, con người Đồng Tháp được khai thác, lồng ghép sáng tạo, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ năng động, bản lĩnh, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, ghi dấu ấn đặc biệt trong Gameshow.

Kết quả, Bộ CHQS TP. Cần Thơ đạt giải Nhất; Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Bộ CHQS tỉnh An Giang và Cà Mau.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Gameshow “Sắc màu sao vuông” tại Quân khu 9 sẽ chính thức phát sóng vào ngày 8-12-2026 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10-12-1945 - 10-12-2026).