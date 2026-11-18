Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, năm 2026, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Cụm được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung, hình thức tổ chức thi đua tiếp tục được đổi mới, kết hợp thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích, gắn với thực hiện các khâu đột phá, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Vai trò tham mưu của cơ quan chính trị (Trợ lý Chính trị), Hội đồng (Tổ) TĐKT được phát huy; công tác bình xét, đề nghị khen thưởng được quan tâm, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật là các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự đạt 100% kế hoạch; huấn luyện, hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện; công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ được quan tâm. Công tác dân vận, chính sách và hậu phương Quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả nổi bật; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hoa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua; mặc dù chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động có đặc thù khác nhau, nhưng đều có chung tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn đọng.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa trao Cờ luân lưu cho đơn vị Cụm trưởng năm 2027 - Trung đoàn 924.

Để phong trào TĐQT năm 2027 tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, Đại tá Nguyễn Văn Hoa đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong Cụm tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong tổ chức thực hiện phong trào TĐQT; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các Trung đoàn, phải xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Cùng với đó là đẩy mạnh các khâu đột phá, nhất là ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.