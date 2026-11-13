Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Tham dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS các xã, phường, Trung đoàn 852, Trung đoàn 3, Trung đoàn 4; cán bộ, chiến sĩ đại diện các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua; quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ và xây dựng, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị phát biểu nhiều ý kiến tập trung nhiệm vụ công tác: Quân sự, quốc phòng địa phương. công tác Đảng, công tác chính trị. công tác hậu cần - kỹ thuật. việc bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, chính sách đối với quân nhân và hậu phương quân đội, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ được Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan tiếp thu và giải đáp thấu đáo, cụ thể ngay tại hội nghị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn, đóng góp xây dựng của cán bộ, chiến sĩ. Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần tăng cường mối đoàn kết nội bộ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.