Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối thoại dân chủ tại Trung đoàn Bộ binh 4

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, đối thoại tập trung vào các nội dung: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác quản lý tư tưởng bộ đội; các chế độ, chính sách và bảo đảm đời sống của bộ đội.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 4 quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn phát huy dân chủ với xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và phát huy giá trị văn hoá Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Duy trì có nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giao ban, ngày chính trị văn hoá tinh thần, đối thoại dân chủ giữa chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Hoạt động của hội đồng quân nhân và tổ chức quần chúng phát huy vai trò đại diện, tham gia giám sát, phản biện, góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 4 tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phản ánh sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách đối với quân nhân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Ma Công Học biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn xây dựng, góp ý của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 4. Yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thực chất, đúng nguyên tắc, gắn phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tích cực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.