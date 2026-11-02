Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên được biểu dương là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, cho biết: Giai đoạn 1, Điện Biên có 4.607 phần mộ tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu. Đến ngày 27/8/2026, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu, vượt chỉ tiêu kế hoạch Quân khu giao; hoàn thành rà soát thông tin 815 trường hợp liệt sĩ, tạo lập dữ liệu gần 770 thân nhân và thu thập được gần 500 mẫu ADN của thân nhân để đối khớp dữ liệu.

Về công tác xác minh, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đến ngày 31/10, tỉnh Điện Biên đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính nằm trong đất của người dân ở phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Để đạt được kết quả nổi bật trong giai đoạn vừa qua, Điện Biên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc; quá trình triển khai thực hiện Chiến dịch, tỉnh đã phân công “rõ người, rõ việc”, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền và chủ động hướng về cơ sở…

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận kết quả tích cực Điện Biên đạt được trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu, khẳng định: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu là các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Quân khu 2 trong thực hiện Chiến dịch.