Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển KHCN, ĐMST, CĐS, thực hiện Đề án 06 và CCHC, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh: H.C

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đồng thời ban hành 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sát với tình hình thực tiễn đơn vị. Công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ được đặc biệt coi trọng.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về CĐS, an toàn thông tin; cử cán bộ tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.C

Trong công tác CCHC, Bộ CHQS tỉnh tập trung bổ sung, hoàn thiện quy trình soạn thảo văn bản, các quy chế, quy định theo hướng chính quy, thống nhất và đúng pháp luật. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần tối ưu hóa cơ chế quản lý, chỉ huy, điều hành từ cơ quan đến cơ sở. Hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và việc số hóa hồ sơ, tài liệu tiếp tục được khai thác, phát huy hiệu quả thiết thực.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.C

Đặc biệt, công tác CĐS được triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị, gắn với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Thắng biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh hơn nữa tiến trình CĐS và CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.