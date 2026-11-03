Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyển đổi số toàn diện để giữ vững trận địa trên không gian mạng

Cán bộ Ban Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ trên môi trường số, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh mạng.

Không gian mạng ngày càng trở thành môi trường quan trọng đối với hoạt động quản lý, điều hành, trao đổi thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cùng với những tiện ích mà công nghệ số mang lại, nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu, các hành vi xâm nhập trái phép và những thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để tác động đến nhận thức, tư tưởng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ an ninh mạng trong quân đội. Vì vậy, giữ vững trận địa trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là yêu cầu quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo Khoa học - Công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 86, Quân khu và UBND tỉnh về phát triển chính phủ số, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Điểm nổi bật là công tác chỉ đạo được cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản, kế hoạch gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển chính phủ số, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Đáng chú ý, 135/135 cơ quan, đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số thông qua nghị quyết chuyên đề về thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 của Bộ CHQS tỉnh.

Để giữ vững an toàn trên không gian mạng, bên cạnh nâng cao nhận thức, Bộ CHQS tỉnh tập trung củng cố hệ thống kỹ thuật, tăng cường các biện pháp giám sát, phòng ngừa và xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin. Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh tích cực khai thác hệ thống giám sát an toàn thông tin, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng. Cùng với đó, việc định danh thiết bị kết nối vào mạng truyền số liệu quân sự được triển khai, các chính sách bảo đảm an toàn thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin, máy chủ, máy tính, tường lửa, thiết bị mạng, ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin được rà soát, củng cố.

Đặc biệt, đơn vị triển khai giải pháp phòng thủ diện rộng của Bộ Quốc phòng, tổ chức cài đặt, vận hành hệ thống máy chủ, phần mềm giám sát và phát hiện, ứng phó với nguy cơ trên các máy trạm. Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, trong đó có Bộ Tư lệnh 86 và Cục Bảo vệ an ninh thuộc Tổng cục Chính trị, kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng đối với trang thiết bị công nghệ thông tin trước khi đưa vào sử dụng tại Ban CHQS xã, phường.

Cùng với bảo đảm an toàn thông tin, chuyển đổi số được Bộ CHQS tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành. Đến nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến 135/135 đơn vị trực thuộc, đạt 100% về tài khoản. Tỷ lệ ký số cá nhân toàn trình của Bộ CHQS tỉnh đạt 98,88%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được triển khai trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026 thông qua hình thức truyền hình trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, điều hành. Đơn vị đồng thời rà soát, thiết lập 336 tài khoản định danh điện tử trên nền tảng VNeID.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã cử 186 lượt cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng do Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số với 165 cán bộ, nhân viên tham gia.

Đáng chú ý, đơn vị tổ chức 6 lớp tập huấn bổ sung vào ngày nghỉ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các phần mềm dùng chung cho 180 cán bộ, nhân viên phụ trách công tác công nghệ thông tin. Nội dung tập huấn gắn trực tiếp với yêu cầu chuyển, nhận văn bản qua mạng truyền số liệu quân sự và bảo đảm an toàn thông tin tại cơ sở. Bên cạnh đó, 1.898 tài khoản được thiết lập phục vụ học tập phong trào “Bình dân học vụ số” trên nền tảng trực tuyến của Bộ Quốc phòng, 132 cán bộ đăng ký học về an ninh mạng, dữ liệu cá nhân và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng học tập của Bộ Công an.

Cùng với phát triển nguồn nhân lực số, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng nội bộ, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị trực thuộc, xây dựng hệ thống phòng họp không giấy, điều hành tác nghiệp số và hạ tầng chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Hiệu quả chuyển đổi số còn được thể hiện qua công tác văn thư, cải cách hành chính. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 14.308 văn bản điện tử đến, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình số hóa hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử và khai thác dữ liệu phục vụ nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số của Bộ CHQS tỉnh là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, xây dựng môi trường số an toàn, kỷ luật, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới.