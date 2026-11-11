Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau hiệp đồng giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tham dự có Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Vùng 5 Hải quân, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 và Lữ đoàn Pháo binh 6.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai quyết định của Quân khu 9, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh về giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng DBĐV; thống nhất quy mô, loại hình tổ chức, số lượng đơn vị, chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị và phương án thực hiện động viên trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Qua đó, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định.

Thượng tá Trần Văn Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, triển khai các quyết định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng DBĐV của Quân khu 9, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ tiêu được giao; thường xuyên quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị nhận nguồn và địa phương giao nguồn trong công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị, bảo đảm đủ số lượng, đúng chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị DBĐV được tổ chức, sắp xếp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức, sắp xếp lực lượng DBĐV đúng quy định, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng lực lượng DBĐV là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác động viên; thường xuyên rà soát, nắm chắc biến động nguồn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có tình huống.

Ban CHQS các xã, phường báo cáo danh sách quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV về Bộ CHQS tỉnh để xem xét, ban hành quyết định bổ nhiệm theo phân cấp.

Đại diện các đơn vị nhận nguồn và địa phương giao nguồn ký kết biên bản bàn giao tổ chức, biên chế đơn vị DBĐV, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.