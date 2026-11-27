Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang kiểm tra điều kiện đảm bảo hậu cần tại Tiểu đoàn 207.

Đoàn trực tiếp kiểm tra doanh trại, khu sinh hoạt tập thể, thiết chế văn hóa và các công trình phục vụ đời sống bộ đội; đồng thời tìm hiểu việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 893 và Tiểu đoàn 207 tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; sâu sát, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp, nâng cao đời sống tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.