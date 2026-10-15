Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang họp mặt 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hội viên Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đến dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phu nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thời gian qua luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua và an sinh xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trao hoa, quà chúc mừng các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai hiệu quả như “Mẹ đỡ đầu”, “Ươm mầm tri thức”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bát nước thao trường-Tiếp sức mùa huấn luyện”.

Trong năm 2026, các cấp Hội đã tổ chức 12 lượt tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho 516 lượt cán bộ, hội viên; 100% hội viên tham gia học “Bình dân học vụ số” với 80% đạt loại giỏi.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục hỗ trợ 7 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình “Ươm mầm tri thức” từ năm 2023 đến nay đã trao 980 suất học bổng (trị giá hơn 980 triệu đồng) cho học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng thêm nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực.

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà và hoa chúc mừng, thể hiện sự quan tâm, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.