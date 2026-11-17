Các đảng viên được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: TẤN YÊN

Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5.

Từ khi thành lập ngày 22/11/1946, Đảng bộ đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu 5 lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Ngày 13/2/2026, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng Quân khu 5 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiếp nối truyền thống ấy, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì sẵn sàng chiến đấu và phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong các đợt mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán người dân và khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm đó góp phần củng cố quốc phòng, giữ ổn định địa bàn để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội thành phố...

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên dương, khen thưởng 20 đảng viên tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2021 - 2026.