Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại một số địa phương
Ngày 27-10, Đại tá Nguyễn Bá Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Trưởng đoàn công tác số 2 đã kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên và xã Tà Lài.
Đoàn tập trung kiểm tra công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương; việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách và việc duy trì nền nếp, chế độ công tác. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nơi làm việc, các phòng chức năng, công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị và phương tiện phục vụ nhiệm vụ của lực lượng dân quân...
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Bá Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng ban CHQS xã vững mạnh toàn diện, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
*Cùng ngày, Đại tá Trần Phương Đông, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố được ủy quyền của Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác QSQP địa phương tại xã Phú Vinh. Đại tá Ông Văn An, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố kiểm tra nhiệm vụ QSQP địa phương tại 2 phường Trảng Dài và Hố Nai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202610/bo-chi-huy-quan-su-thanh-pho-kiem-tra-cong-tac-quan-su-quoc-phong-tai-mot-so-dia-phuong-1615651/