Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại một số địa phương

Đại tá Nguyễn Bá Phú (bìa phải), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tà Lài. Ảnh: ĐVCC

Đoàn tập trung kiểm tra công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương; việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách và việc duy trì nền nếp, chế độ công tác. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nơi làm việc, các phòng chức năng, công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị và phương tiện phục vụ nhiệm vụ của lực lượng dân quân...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Bá Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng ban CHQS xã vững mạnh toàn diện, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Phương Đông, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu trong buổi kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Vinh. Ảnh: ĐVCC

*Cùng ngày, Đại tá Trần Phương Đông, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố được ủy quyền của Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác QSQP địa phương tại xã Phú Vinh. Đại tá Ông Văn An, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố kiểm tra nhiệm vụ QSQP địa phương tại 2 phường Trảng Dài và Hố Nai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vinh Đào Văn Tuấn trao đổi tại buổi kiểm tra. Ảnh: ĐVCC