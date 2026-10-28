Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Đoàn kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Định Quán. Ảnh: Phạm Khoa

Đoàn đã kiểm tra hệ thống văn kiện sổ sách trên các mặt: tham mưu; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần - kỹ thuật. Trong đó, đoàn tập trung kiểm tra sâu các văn kiện, kế hoạch huấn luyện điều lệnh; tiến trình luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ; hệ thống giáo án, bài giảng giáo dục chính trị; đồng thời kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị; phát lệnh kiểm tra các tình huống về QSQP, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Bá Phú ghi nhận những nỗ lực của Ban CHQS các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QSQP địa phương trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Bá Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra nền nếp chính quy khu vực treo móc đồ của lực lượng dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa. Ảnh: Phạm Khoa

Đại tá Nguyễn Bá Phú cho rằng, hơn 10 tháng triển khai đưa sĩ quan chính quy về làm chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã và mới đây là triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về bổ nhiệm chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã đã từng bước hoàn thành mục tiêu đưa sĩ quan chính quy về địa phương. Qua đó tăng cường chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã, đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP địa phương trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Bá Phú lưu ý Ban CHQS các địa phương tăng cường công tác huấn luyện, duy trì nền nếp chính quy, trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là các dịp cao điểm lễ, tết. Đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng nguồn phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đầu năm 2027.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Hàm Lê Huy Thiêm trao đổi trong buổi kiểm tra. Ảnh: Văn Chung

*Cùng ngày, đoàn công tác số 1 do Đại tá Ông Văn An, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố được sự ủy quyền của thủ trưởng Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra nhiệm vụ QSQP địa phương tại Ban CHQS xã Bàu Hàm và phường Trị An.