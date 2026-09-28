Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ CHQS thành phố

Dự hội nghị có Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn.

Trong quý III, lực lượng vũ trang thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Có 23/23 xã, phường hoàn thành diễn tập tác chiến phòng thủ, bảo đảm an toàn, đạt kết quả tốt.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bộ CHQS thành phố

Các lực lượng phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thành phố hoàn thành lấy mẫu ADN đối với gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, quy tập 90 hài cốt liệt sĩ.

Công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tiếp tục được triển khai. Chương trình “Vầng trăng chiến sĩ” mang đến cho trẻ em vùng cao mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống ngay từ cơ sở; tập trung hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng những tháng cuối năm.

Trước mùa mưa bão, các đơn vị phải rà soát phương án ứng phó, lực lượng, phương tiện và công tác phối hợp; bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.