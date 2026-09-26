Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng rà soát điểm ngập lụt, sạt lở tại Đại Lộc và Hà Nha
Sáng 26/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại hai xã Đại Lộc và Hà Nha.
Tại xã Đại Lộc, đoàn kiểm tra phương án ứng phó ngập lụt ở các khu dân cư vùng thấp dọc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Địa phương đã kiện toàn đội xung kích cấp xã và 16 tổ xung kích ở các thôn; chuẩn bị xuồng, áo phao, phao cứu sinh, bè cứu sinh và nhà bạt phục vụ sơ tán, cứu hộ. Xã cũng tổ chức tập huấn kỹ năng bơi cứu người, làm bè mảng và cứu thương.
Tại xã Hà Nha, địa hình đồi núi chia cắt, nguy cơ lũ lên nhanh đặt ra yêu cầu chủ động sơ tán người dân. Trong 12 thôn của xã, 10 thôn có khu dân cư nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt.
Đoàn kiểm tra việc rà soát các điểm xung yếu, hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng; phương án sơ tán, lực lượng và phương tiện ứng cứu; duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết và chuẩn bị lực lượng xung kích.
Qua kiểm tra, Đại tá Đinh Văn Hưng yêu cầu hai địa phương cập nhật phương án ứng phó theo từng khu vực, từng tình huống; xác định rõ nơi sơ tán và tuyến di chuyển an toàn, nhất là tại các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc bị chia cắt
Đồng thời, tăng cường luyện tập, hiệp đồng giữa các lực lượng; kiểm tra phương tiện, duy trì khả năng huy động theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ xảy ra.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bo-chi-huy-quan-su-thanh-pho-da-nang-ra-soat-diem-ngap-lut-sat-lo-tai-dai-loc-va-ha-nha-3353269.html