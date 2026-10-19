Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh gặp mặt nhân 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Buổi gặp mặt là dịp giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tặng hoa chúc mừng phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, hội viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố chú trọng phối hợp với hội phụ nữ địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội năng động, trách nhiệm, nhân ái, vừa hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, vừa vun đắp hạnh phúc gia đình.

Đại tá Phương Nam Ký phát biểu chúc mừng phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố.

Phát biểu tại đây, Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, ý thức trách nhiệm và những đóng góp của Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang thành phố.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Phương Nam Ký trao Kỷ niệm chương của Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân.

Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố cần chủ động quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của tổ chức hội và các chỉ thị của Quân ủy Trung ương thành nội dung, chương trình hoạt động sát với thực tiễn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng hình ảnh người phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”.

Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với hội phụ nữ địa phương, phụ nữ Công an tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, góp phần củng cố khối đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhân dịp này, Đại tá Phương Nam Ký trao Kỷ niệm chương của Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam.