Bộ Chỉ huy Quân sự kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các phường, xã

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân; việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên; quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản, hồ sơ quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác rà soát, sơ tuyển và xét duyệt nguồn công dân nhập ngũ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác thẩm tra, xác minh lý lịch công dân đủ điều kiện nhập ngũ; nắm chắc tình hình sức khỏe, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, bảo đảm thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định.