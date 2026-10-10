Bỏ chạy khi thấy công an, nhóm trộm xe máy liên tỉnh bị tóm gọn

Tóm gọn nhóm trộm xe máy liên tỉnh từ chuyến tuần tra đêm

Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, tổ công tác Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Các đối tượng này không đội mũ bảo hiểm, phương tiện sử dụng cũng không gắn biển kiểm soát.

Nhóm đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật tại CQĐT (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Khi thấy lực lượng chức năng, chúng lập tức tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng tổ chức truy bắt và khống chế thành công cả 3 đối tượng cùng 2 phương tiện.

Tại cơ quan công an, danh tính nhóm đối tượng được làm rõ, gồm: N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012, cùng trú tại xã Đan Hải) và L.V.H. (SN 2007, trú tại xã Hương Phố). Bước đầu, các đối tượng khai nhận 2 xe máy đang sử dụng là tài sản vừa trộm cắp tại Nghệ An. Quá trình đưa về Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị bắt.

Chiêu trò "phù phép" thay đổi màu sơn để tẩu tán tài sản

Qua đấu tranh, H. và T. khai nhận thêm do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Từ đầu tháng 9/2026 đến khi bị bắt, cả hai đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm xe máy tại Nghệ An.

Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng. Lấy được xe, các đối tượng đưa về Hà Tĩnh và liên hệ với L.V.H. để tìm mối tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường tháo biển kiểm soát và tự thay đổi màu sơn xe. Sau đó, chúng sử dụng mạng xã hội tìm người mua nhằm nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ được 5 xe máy. Việc xác minh và truy tìm các phương tiện còn lại đang được tiếp tục triển khai để xử lý theo quy định pháp luật.