Bỏ buổi lọc máu tăng cường, bệnh nhân suy thận nguy kịch vì phù phổi cấp

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần tuân thủ lịch lọc máu, không tự ý bỏ buổi hoặc rút ngắn thời gian lọc

Theo thông tin từ người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông T.Đ.M.T (51 tuổi) đang nằm ngủ thì đột ngột khó thở dữ dội, vã mồ hôi, không thể nằm được. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa An Sinh (TPHCM).

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, không đo được huyết áp... Bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngay sau khi nhập viện.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim và bệnh thận mạn giai đoạn 5. Trong 2 năm qua, người bệnh duy trì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần vào thứ 2, 4, 6 tại bệnh viện. Trong thời gian này, bệnh nhân nhiều lần nhập viện vì phù phổi cấp, tăng huyết áp cấp cứu. Gần nhất, người bệnh vừa được cấp cứu vì tình trạng tương tự và xuất viện vào đầu tháng 10/2026.

BS.CKII Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, cho biết do bệnh nhân không kiểm soát được lượng dịch đưa vào cơ thể giữa các lần lọc máu nên bác sĩ đã phải bố trí thêm một buổi lọc máu tăng cường vào thứ 7 hằng tuần để rút dịch. Tuy nhiên, trong tuần xảy ra biến cố, bệnh nhân bỏ buổi lọc máu này và xuất hiện tình trạng cấp cứu vào đêm Chủ nhật.

Ngay khi phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, ê-kíp y bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động Code Blue, huy động nhân lực và phương tiện triển khai hồi sức tim phổi nâng cao.

Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết áp và nhịp tim ổn định.

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân phục hồi tuần hoàn tự nhiên, tim đập trở lại. Người bệnh sau đó được chuyển đến khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu.

Nhờ quá trình điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết áp và nhịp tim ổn định, tiếp tục được theo dõi và duy trì điều trị lọc máu chu kỳ.

BS Thành nhấn mạnh người bệnh thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ đối mặt với nhiều nguy cơ và biến chứng nguy hiểm. Trong đó, biến chứng tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm hơn 50% số ca tử vong ở người bệnh lọc máu.

Đáng chú ý, khi cơ thể quá tải dịch, chất lỏng có thể ứ đọng tại phổi và tràn vào các phế nang, gây phù phổi cấp. Người bệnh thường khó thở dữ dội, vã mồ hôi, thở nhanh, có thể ho khạc bọt hồng. Nếu không được cấp cứu kịp thời bằng hỗ trợ hô hấp và lọc máu loại bỏ dịch thừa, tình trạng có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần tuân thủ lịch lọc máu, không tự ý bỏ buổi hoặc rút ngắn thời gian lọc. Người bệnh cần kiểm soát lượng muối, nước đưa vào cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ, theo dõi cân nặng giữa các lần lọc máu để hạn chế tình trạng tích tụ dịch.

Ngoài ra, cần đo huyết áp thường xuyên, sử dụng thuốc đúng chỉ định, không tự ý thay đổi liều. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, đau ngực, phù tăng nhanh hoặc mệt nhiều bất thường, người bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.