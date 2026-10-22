Bộ Bộ Kinh Tâm bản Thái gây phản ứng dữ dội

Sau hơn hai năm kể từ khi công bố dự án, Scarlet Heart Thailand, phiên bản Thái Lan của tác phẩm đình đám Bộ Bộ Kinh Tâm, cuối cùng đã tung trailer chính thức vào ngày 19/10. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hưởng ứng đồng loạt như kỳ vọng, bộ phim do GMMTV sản xuất nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Từ tạo hình nhân vật, phong cách trang điểm đến khả năng diễn xuất của dàn diễn viên, hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện khi tác phẩm còn chưa chính thức phát sóng.

Một trong những vấn đề khiến khán giả bàn luận nhiều nhất là tạo hình của các nam diễn viên. Dù quy tụ những gương mặt nổi tiếng như Win Metawin, Nanon Korapat, Tay Tawan, Fourth Nattawat, Phuwin Tangsakyuen, Perth Tanapon và Force Jiratchapong, bộ phim vẫn bị một bộ phận người xem nhận xét thiếu sự khác biệt giữa các nhân vật nam. Trang phục, kiểu tóc và phong cách trang điểm được cho là chưa tạo nên dấu ấn đủ rõ để khán giả dễ dàng nhận diện từng vị hoàng tử.

Bộ Bộ Kinh Tâm bản Thái gây tranh luận về tạo hình của dàn nam diễn viên ngay sau khi trailer chính thức được công bố.

Đáng chú ý, Win Metawin, một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất dự án, cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Trong những hình ảnh được giới thiệu, nam diễn viên xuất hiện với làn da được xử lý sáng mịn cùng lớp trang điểm khá rõ nét. Một số khán giả cho rằng cách trang điểm này khiến gương mặt anh thiếu tự nhiên, đồng thời làm giảm cảm giác chân thực cần có của một nhân vật trong phim cổ trang.

Trên mạng xã hội X, nhiều bình luận hài hước về dàn diễn viên nam nhanh chóng được chia sẻ. Một khán giả Thái Lan viết rằng đây là lần đầu tiên xem phim trong nước nhưng lại không thể phân biệt được ai là hoàng tử nào, thậm chí không biết đâu mới là nam chính. Tuy nhiên, người này vẫn dành thiện cảm cho nữ chính Tu Tontawan và cho biết chưa muốn đánh giá toàn bộ tác phẩm khi phim chưa lên sóng.

Tạo hình của Win Metawin trong Scarlet Heart Thailand nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt về phong cách trang điểm.

Không chỉ tạo hình, diễn xuất thể hiện qua trailer cũng khiến một bộ phận khán giả lo ngại. Những phân cảnh tình cảm và xung đột giữa các nhân vật bị nhận xét chưa truyền tải đủ chiều sâu tâm lý, đặc biệt khi đặt cạnh câu chuyện vốn nổi tiếng với những mối quan hệ phức tạp, tình yêu nhiều giằng xé và bi kịch của các nhân vật. Dẫu vậy, trailer chỉ phản ánh một phần nhỏ nội dung, chưa đủ cơ sở để kết luận về chất lượng diễn xuất trong toàn bộ tác phẩm.

Sức ép dành cho Scarlet Heart Thailand phần lớn đến từ danh tiếng của hai phiên bản tiền nhiệm. Bộ Bộ Kinh Tâm bản Trung Quốc ra mắt năm 2011 với Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã trở thành một trong những tác phẩm cổ trang ngôn tình nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Câu chuyện tình yêu nhiều biến cố cùng màn thể hiện của dàn diễn viên giúp bộ phim duy trì sức hút sau hơn một thập kỷ.

Bộ Bộ Kinh Tâm bản Trung Quốc với sự tham gia của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long từng tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

IU và Lee Joon Gi từng gây sốt với chuyện tình bi thương trong Người Tình Ánh Trăng, phiên bản Hàn Quốc ra mắt năm 2016.

Đến năm 2016, Hàn Quốc tiếp tục thực hiện phiên bản chuyển thể mang tên Người Tình Ánh Trăng, với sự tham gia của IU và Lee Joon Gi. Dù từng nhận nhiều đánh giá trái chiều khi phát sóng, bộ phim vẫn tạo được cộng đồng người hâm mộ đông đảo nhờ những phân cảnh cảm xúc, phần âm nhạc và câu chuyện tình yêu bi thương. Chính dấu ấn của hai phiên bản này khiến tác phẩm Thái Lan khó tránh khỏi những phép so sánh.

Khác với bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc, Scarlet Heart Thailand lựa chọn xây dựng câu chuyện trong vương quốc giả tưởng mang màu sắc văn hóa Thái Lan. Phim xoay quanh Naboon, cô gái hiện đại do Tu Tontawan thủ vai. Sau một biến cố tình cảm, cô bất ngờ xuyên không và tỉnh dậy trong thân phận Fongnual, một tiểu thư thuộc tầng lớp quyền quý tại vùng đất Allawi.

Từ đây, nhân vật bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với bảy vị hoàng tử, đồng thời phải đối diện những lựa chọn liên quan đến tình yêu, lòng tin và số phận. Việc thay đổi bối cảnh, trang phục và một số chi tiết nhân vật cho thấy tham vọng tạo nên dấu ấn riêng của GMMTV thay vì tái hiện nguyên vẹn những phiên bản trước.

Màn tái hợp của Tu Tontawan và Win Metawin sau Vườn Sao Băng bản Thái là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm dành cho dự án.

Tuy nhiên, chính sự điều chỉnh này cũng tạo ra những phản ứng khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng việc hiện đại hóa phong cách tạo hình có thể khiến bộ phim mất đi không khí cổ trang vốn là điểm hấp dẫn của Bộ Bộ Kinh Tâm. Ngược lại, nhiều người xem vẫn ủng hộ hướng chuyển thể mới, cho rằng tác phẩm cần được đánh giá dựa trên cách kể chuyện và bản sắc riêng thay vì phải tuân theo hoàn toàn khuôn mẫu cũ.

Bên cạnh tranh cãi, dự án vẫn sở hữu những lợi thế đáng kể. Dàn diễn viên có lượng người hâm mộ lớn, trong khi màn tái hợp của Tu Tontawan và Win Metawin sau Vườn Sao Băng bản Thái tiếp tục thu hút sự chú ý. Việc lựa chọn một câu chuyện quen thuộc với khán giả châu Á cũng giúp bộ phim có sẵn nền tảng quan tâm trước thời điểm phát hành.

Theo thông báo từ GMMTV và đài one31, Scarlet Heart Thailand sẽ chính thức phát sóng từ ngày 4/11/2026, vào tối thứ Tư và thứ Năm hằng tuần. Tác phẩm cũng được phát lại trên nền tảng oneD. Đây sẽ là thời điểm khán giả có cơ hội đánh giá đầy đủ hơn về diễn xuất, nội dung và mức độ thành công của những thay đổi trong phiên bản mới.

Scarlet Heart Thailand dự kiến lên sóng ngày 4/11/2026, giữa những kỳ vọng và tranh luận về cách làm mới tác phẩm kinh điển.

Dù chưa lên sóng, Bộ Bộ Kinh Tâm bản Thái đã phải đối diện áp lực đáng kể từ sự kỳ vọng lẫn hoài nghi của người xem. Những tranh cãi xoay quanh trailer cho thấy sức ảnh hưởng vẫn còn rất lớn của thương hiệu phim nổi tiếng này. Liệu GMMTV có thể biến sự khác biệt thành lợi thế hay tiếp tục vấp phải những so sánh với Lưu Thi Thi và IU sẽ là câu hỏi chỉ có thể được giải đáp khi tác phẩm chính thức ra mắt.