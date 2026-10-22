'Bộ Bộ Kinh Tâm' bản Thái được khen tôn vinh văn hóa nhưng bị chê diễn xuất

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa, Bộ Bộ Kinh Tâm là tác phẩm kinh điển của truyền hình Trung Quốc với câu chuyện xuyên không, tranh đấu hoàng quyền và những mối tình nhiều ngang trái.

Bản Trung Quốc năm 2011 với Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long và bản Hàn Quốc Người Tình Ánh Trăng (Moon Lover) năm 2016 với Lee Jun Ki, IU đóng chính đều có lượng khán giả yêu thích đông đảo. Bởi vậy, bản remake (làm lại) của GMMTV với tên gọi Scarlet Heart ngay từ đầu đã nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời khó tránh khỏi những so sánh với 2 phiên bản quá thành công trước đó.

Poster phim Scarlet Heart Thailand dự kiến lên sóng từ ngày 4/11/2026.

Điểm được khán giả Thái Lan khen ngợi nhiều nhất là Scarlet Heart đã thành công "bản địa hóa" bối cảnh. Không gian đậm chất lịch sử, tôn vinh nhiều nét đẹp văn hóa của xứ sở Chùa vàng.

Trong Scarlet Heart, Tu Tontawan đảm nhận vai Naboon - cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về thành Alawi và bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử. Dựa trên những hình ảnh được hé lộ trong trailer, Tu Tontawan xuất hiện với nét đẹp mộc mạc, dịu dàng.

Trong một phân cảnh, cô nàng diện trang phục truyền thống, để mái tóc đen dài buông tự nhiên, tôn lên vẻ thanh tao, nền nã.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên nam cũng có nhiều "cực phẩm" của GMMTV như: Win Metawin (vai tứ hoàng tử Mueang Fah), Nanon Korapat (vai Saen Thep), Tay Tawan (vai Intharach), Fourth Nattawat (vai Chom Han), Phuwin Tangsakyuen (vai Fah Ham), Perth Tanapon (vai Kong Thai) và Force Jiratchapong (vai Pha Wiang).

Ngay khi trailer lên sóng, dàn hoàng tử phiên bản Thái đã nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng, được khen ngợi có nhan sắc xứng đáng để đặt lên bàn cân với các hoàng tử từng khiến fan mê mẩn ở bản Trung và bản Hàn.

Dàn hoàng tử Thái Lan đốn tim khán giả bởi nhan sắc "cực phẩm".

Sau khi trailer lên sóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về Bộ Bộ Kinh Tâm bản Thái - Scarlet Heart. Lớp trang điểm của Win Metawin bị nhận xét là hơi đậm đến biểu cảm trong một số phân cảnh thiếu cảm giác chân thật.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì kỳ vọng nhiều hơn ở màn hóa thân của dàn diễn viên, trong khi số khác cho rằng vẫn nên chờ phim chính thức lên sóng để đánh giá trọn vẹn diễn xuất và cách xây dựng nhân vật.

Một số phân cảnh của tứ hoàng tử Mueang Fah (Win Metawin).

Giữa những ý kiến trái chiều, Ngô Kỳ Long và Lee Jun Ki được dân mạng gọi tên bởi khả năng nhập vai xuất thần. Nhiều khán giả nhắc lại cách 2 phiên bản trước để lại dấu ấn mạnh, đậm chất riêng dù 2 diễn viên cùng hóa thân thành một nhân vật.

Bên cạnh tạo hình và diễn xuất, "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính Tu Tontawan (Fong Nuan) và Win Metawin (Mueang Fah) cũng là điều khiến khán giả tò mò. Những khoảnh khắc được hé lộ trong trailer chỉ lướt qua, chưa đủ để fan đánh giá độ ăn ý của cả hai, nhất là với một câu chuyện mà tình cảm có thể dẫn đến những lựa chọn đầy day dứt.

Dù còn nhiều dấu hỏi sau trailer, Scarlet Heart vẫn đang là cái tên được chú ý và liệu có tạo nên cơn sốt như 2 phiên bản truyền hình Trung - Hàn hay không? Phim sẽ phát sóng vào ngày 4/11.