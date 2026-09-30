Bờ biển bị xâm thực, người dân mong sớm được di dời

Xâm thực bờ biển ngày càng nghiêm trọng

Chỉ sau một đêm chịu tác động của áp thấp nhiệt đới ngày 12/9, nhiều vị trí tại bãi tắm Mỹ Thủy bị sóng đánh khoét sâu vào đất liền. Một đoạn tuyến đường bê tông dọc bờ biển bị đánh sập; có nơi mép biển lùi vào 5-10m, thậm chí sâu hơn, áp sát chân các hàng quán.

Xâm thực bờ biển ngày càng áp sát khu vực kinh doanh, khiến người dân lo lắng về an toàn và sinh kế - Ảnh: N.L

Theo những người dân sinh sống lâu năm tại đây, xâm thực bờ biển không phải hiện tượng mới. Mỗi mùa mưa bão, sóng lớn vẫn tác động đến bờ cát, nhưng khoảng hai năm trở lại đây, tốc độ xói lở có chiều hướng nhanh hơn, nhất là sau các đợt thời tiết bất lợi.

Ông Phan Thái Hùng, thôn Mỹ Thủy, người đã sống tại đây 63 năm cho biết, trước đây khoảng cách từ khu vực hàng quán đến mép biển hơn 100m. Qua thời gian, bờ biển ngày càng lùi sâu, bãi tắm và không gian neo đậu tàu thuyền bị thu hẹp. Trước tình trạng xâm thực bờ biển, người dân mong muốn được tạo điều kiện đi dời, càng sớm càng tốt để ổn định cuộc sống.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng xâm thực tại khu vực bãi tắm diễn biến nghiêm trọng hơn trong khoảng 2 năm trở lại đây. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá đầy đủ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng để có giải pháp xử lý phù hợp.

Xâm thực chạm vào sinh kế

Không chỉ làm thay đổi bờ biển, xâm thực đang tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân. Khu vực bãi tắm hiện có 12 hộ kinh doanh. Nhiều hộ đã đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và gắn bó với hoạt động kinh doanh trong thời gian dài. Khi bờ biển tiếp tục lùi sâu, không gian kinh doanh bị thu hẹp, tài sản đứng trước nguy cơ bị hư hỏng, cuốn trôi.

Một đoạn đường bê tông ven biển tại khu vực bãi tắm Mỹ Thủy bị sóng đánh sập sau đợt áp thấp - Ảnh: N.L

Bà Phan Thị Lý, một hộ kinh doanh tại bãi tắm Mỹ Thủy cho biết, gia đình đã đầu tư, vay mượn để kinh doanh và nhiều thế hệ cùng tham gia buôn bán tại đây. Sau hơn 20 năm làm ăn, gắn bó với bãi biển này, gia đình bà đang đứng trước nguy cơ mất sinh kế.

“Con cháu đã ra đây để phục vụ, buôn bán nhưng bây giờ chúng tôi mất hết, con cháu thất nghiệp”, bà Lý chia sẻ.

Khu vực bãi biển này cũng là nơi ngư dân đưa ghe, thuyền lên xuống và neo đậu. Theo ông Phan Thanh Việt, Trưởng thôn Mỹ Thủy, khi bờ biển bị xói lở, không gian phục vụ việc neo đậu, đưa thuyền lên xuống cũng bị thu hẹp, gây khó khăn cho bà con ngư dân.

Không chỉ khu vực bãi tắm, sau đợt áp thấp nhiệt đới ngày 12/9, tại khu vực phía Nam đường ATI có 23 giếng nước mặn phục vụ các hộ nuôi ốc, nuôi tôm bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho các hồ nuôi. Xâm thực bờ biển đang kéo theo những tác động trực tiếp đến tài sản, hoạt động kinh doanh và sản xuất của người dân khu vực này.

Sớm hoàn thành phương án di dời, tái định cư

Khu vực bãi tắm Mỹ Thủy vừa chịu tác động trực tiếp của xâm thực, vừa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng bổ sung của dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy giai đoạn 1. Vì vậy, với các hộ dân tại đây, việc sớm hoàn tất phương án bồi thường, di dời và ổn định sinh kế càng trở nên cấp thiết.

Bờ biển khu vực bãi tắm Mỹ Thủy bị xâm thực, nhiều vị trí lùi sâu vào đất liền sau đợt áp thấp ngày 12/9 - Ảnh: N.L

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Thủy, đến nay dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 180,82/322,2ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 191,86 tỉ đồng. Riêng giai đoạn 1 bổ sung, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 28,61/45,8ha, kinh phí đã chi trả khoảng 33,6 tỉ đồng. Khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, nơi có 12 hộ kinh doanh, nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng bổ sung này.

Ông Lê Đắc Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho biết: “UBND xã và đơn vị giải phóng mặt bằng đang lập phương án, họp dân, lấy ý kiến Nhân dân về phương án. Để khắc phục ảnh hưởng của bà con, không còn cách nào khác là di dời, giải phóng mặt bằng toàn bộ các hộ kinh doanh ra khu tái định cư và các công trình tâm linh”.

Tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy ngày 17/9, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy; hoàn thiện phương án hỗ trợ, bảo đảm người dân có kinh phí ổn định sản xuất, kinh doanh khi di dời đến vị trí mới. Đồng thời, nghiên cứu di dời bãi tắm đến vị trí mới để bảo đảm sinh kế cho người dân.