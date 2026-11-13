Bờ biển bị xâm thực, hàng quán tan hoang sau đợt mưa lũ kéo dài ở Huế

Hàng quán ven bờ biển ở Huế tan hoang sau đợt mưa lũ dài ngày

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, bắt đầu từ ngày 8/11, khu vực ven biển TP Huế xuất hiện gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8; vùng biển ngoài khơi có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Mưa lớn kết hợp với gió mạnh gây ra tình trạng ngập úng tại một số vùng trũng thấp và xâm thực ven biển.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại TP Huế đến nay tiếp tục có mưa. Tại khu vực một số hàng quán kinh doanh ven biển phường Thuận An (TP Huế) mưa lũ kết hợp với gió mạnh những ngày cuốn bay nhiều mái tôn rơi vương vãi, nằm ngổn ngang dọc khu vực bờ biển.

Triều cường dâng cao, sóng đưa lượng lớn cát biển tràn vào vùi lấp nền hàng quán, một số đoạn lại gây xói lở, hư hỏng nhiều tài sản của các hộ kinh doanh ven biển Thuận An (TP Huế).

Các hàng quán kinh doanh ven biển Thuận An tan hoang, mái hỏng lỗ chỗ sau khi bị đợt mưa gió kéo dài tàn phá. Nhiều mái tôn bị gió cuốn phăng rồi rơi vương vãi, nằm ngổn ngang dọc khu vực bờ biển.

Bà Nguyễn Thị Sưa (62 tuổi, chủ hàng quán Dạ Sưa, phường Thuận An) cho biết, từ tối 9/11, khu vực ven biển bắt đầu xuất hiện gió mạnh, sóng lớn. Trước tình hình đó, sáng 10/11, gia đình bà khẩn trương dùng các bao tải chứa cát kết hợp neo, buộc dây chằng để gia cố hàng quán, hạn chế thiệt hại do sóng gió gây ra. Tuy nhiên, tất cả chỉ như “muối bỏ bể” khi hàng quán vẫn bị mưa gió tàn phá.

“Gia đình tôi chủ động chằng chống khá kỹ, nhưng do gió quá lớn nên mái tôn vẫn bị tốc một số vị trí. Hiện chúng tôi đang tranh thủ di chuyển các thiết bị, vật dụng trong quán đến nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại. Đang vào mùa mưa bão, khách cũng không có, việc buôn bán gần như phải tạm ngưng”, bà Sưa chia sẻ.

Tại khu vực bờ biển Tổ dân phố An Hải (phường Thuận An, TP Huế), sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Dọc bờ biển, một đoạn đất dài hàng chục mét bị sóng khoét sâu, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều vị trí bị xói lở, để lộ các lớp đất cát cùng hệ thống rễ cây chằng chịt.

Nhiều cây phi lao có thân lớn nằm dọc bờ biển bị sóng đánh bật gốc, đổ nghiêng xuống mép nước. Một số cây khác cũng đang chực chờ đổ nếu tình trạng xâm thực tiếp tục diễn ra. Theo người dân địa phương, hàng phi lao ven biển kể trên tồn tại khoảng 20 năm, góp phần chắn gió, chắn cát... Trước đây cũng có mưa bão, sóng lớn nhưng chưa thấy sạt lở nhiều như lần này.

Tuyến đường nối từ khu dân cư ra bờ biển cũng bị xói lở, bong tróc, tạo thành những khoảng hàm ếch. Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, đợt mưa lũ kéo dài khiến khu vực ven biển địa phương chịu tác động mạnh của triều cường, sóng lớn. Triều cường dâng cao khoảng 1,5 - 2m đã gây xói lở tại một số tuyến đường ven biển và ăn sâu vào đất liền.

Khu vực tổ dân phố An Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị sóng xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền. Trước tình hình đó, phường Thuận An luôn thực hiện rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi Khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), mưa lũ những ngày qua làm 2 người ở xã Quảng Điền bị thương, gãy chân trong quá trình dọn dẹp nhà ở. Hiện một người được về nhà, người còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mưa lũ cũng khiến 8 ngôi nhà ở TP Huế bị tốc mái (xã A Lưới 1 có 4 nhà bị tốc mái khoảng 30%; phường Hóa Châu 1 nhà diện tích 48m2, tốc mái 100%, xã Lộc An 1 nhà bị hư hỏng phần mái do bị cây gãy đổ; phường Phong Quảng 2 nhà tốc mái dưới 30%). Ngoài ra, một cống dài khoảng 4 mét trên đường liên thôn Bắc Sơn (xã A Lưới 1) bị sập hoàn toàn. Đường giao thông nông thôn, thôn Hồng Nam (xã A Lưới 2) sạt lở khoảng 50m; đường Bắc Sơn thôn Tà Rê (xã A Lưới 2) bị bồi lấp khoảng 20m. Đường Giải phóng A So thôn Sơn Phước (xã A Lưới 2) bị đất đá bồi lấp khoảng 50 mét. Đường giao thông (gần nhà Ông Hồ Khắc Hà) thôn Hồng Bắc (xã A Lưới 2) đất đá bồi lấp khoảng 30 mét. Đoạn đường đi qua thôn A Bả (xã A Lưới 2) bị sạt lở khoảng 10m và đường tỉnh lộ 20 đoạn đi qua thôn Hồng Quảng (xã A Lưới 2) bị sạt lở đất đá khoảng 50 mét. Tại xã Khe Tre, đường 14B đoạn qua thôn Hương Phú (Xuân Phú cũ) vị trí khắc phục lũ năm 2025, trong đợt lũ này tiếp tục bị hư hỏng ảnh hưởng giao thông đi lại. Cống thoát nước vào khu vực thác Mơ bị hư hỏng hoàn toàn đoạn vào khu du lịch (YesHue Eco) không đi lại được. Cống thoát nước tại đường dân sinh thôn Đoàn Kết (thôn 3 cũ) bị sạt lở. Một số tuyến đường tại thôn Đoàn Kết và tuyến liên thôn, bùn đất tràn ra mặt đường ảnh hưởng giao thông đi lại cơ quan chức năng đang huy động lực lượng dọn dẹp để đảm bảo giao thông đi lại.